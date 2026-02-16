Tragedia vial en Piedras Negras: motociclista muere tras chocar contra tráiler

Piedras Negras, Coah.- Un accidente registrado la mañana del domingo en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Centenario dejó como saldo una persona fallecida y una mujer lesionada.

Según los reportes preliminares, una motocicleta en la que viajaban dos personas se impactó contra la plataforma de un tráiler, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran violentamente sobre el pavimento.

El conductor de la motocicleta perdió la vida de manera instantánea, mientras que su acompañante, Yesenia Limón San Miguel, fue auxiliada por paramédicos y trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica con pronóstico reservado.

El accidente y sus consecuencias

Autoridades de seguridad y de investigación acudieron al lugar del percance y lograron ubicar al operador del tráiler metros más adelante. El chofer declaró no haberse dado cuenta del momento del impacto.

Investigación en curso

El caso fue turnado ante el Ministerio Público especializado en hechos viales, instancia que se encargará de determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades legales.