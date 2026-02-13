Revocan amparo al consejo de Simas y a su gerente Lorenzo Menera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa revocó el amparo que protegía al Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (SIMAS) y a su gerente, Lorenzo Menera, por lo que ya no existe impedimento legal para que el Ayuntamiento de Piedras Negras sesione y analice la integración de un nuevo órgano directivo.

De acuerdo con lo publicado en los portales oficiales del Poder Judicial de la Federación, la sentencia fue dictada durante la sesión celebrada ayer, en la que el órgano jurisdiccional resolvió el recurso de revisión relacionado con el juicio de amparo promovido por el funcionario y sus consejeros.

"Sí, conocemos lo que hasta este momento es información pública; aparece ya desde el día de ayer en los portales en línea del Poder Judicial Federal. El día de ayer sesionó el Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa y dictó ya la sentencia de amparo. En revisión resolvió revocar el amparo a Lorenzo Menera y a sus consejeros", informó Gilberto Múzquiz Salinas, asesor jurídico del Municipio.

El funcionario explicó que, con esta determinación, el gerente y los integrantes del Consejo ya no cuentan con ninguna suspensión o amparo que impida al Cabildo abordar el tema del nombramiento o aprobación de un nuevo Consejo Directivo de SIMAS.

"Esto significa que ya no goza en este momento Lorenzo Menera y sus consejeros de ningún amparo que impida al Ayuntamiento sesionar en relación con el nombramiento o la aprobación de un nuevo Consejo Directivo", puntualizó.

No obstante, aclaró que el Municipio deberá esperar la notificación formal de la sentencia para conocer sus alcances jurídicos y actuar conforme a los tiempos procesales.

"Lo lógico es que tengamos que sesionar en el Ayuntamiento; sin embargo, debemos esperar los tiempos procesales para que el Tribunal Colegiado nos haga llegar la notificación de la sentencia y podamos conocer los alcances de ella", indicó.

Aunque el sentido de la resolución ya es público, será hasta que la autoridad judicial notifique oficialmente al Municipio cuando puedan tomarse determinaciones formales respecto al futuro del Consejo de SIMAS.