Conductor ebrio derriba luminaria en bulevar Aeropuerto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un accidente vial registrado en las primeras horas de este martes dejó cuantiosos daños materiales, luego de que un conductor en estado de ebriedad se impactara contra una luminaria en el bulevar Aeropuerto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron cuando Darío N, de 30 años, conducía un Dodge Avenger 2013, color negro, bajo los efectos del alcohol. Al circular por la mencionada arteria, a la altura de la colonia San Joaquín, el sujeto se quedó dormido al volante.

Detalles del incidente

Debido a esto, perdió el control del automóvil, subió al camellón central y terminó por estrellarse contra una luminaria, la cual fue derribada por el impacto. Pese a la magnitud del percance, el conductor no sufrió lesiones; sin embargo, su unidad quedó severamente dañada, además de los destrozos ocasionados en la infraestructura urbana.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Nava, quienes realizaron el aseguramiento del responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que determinará su situación legal.