Confirman visita de SEGOB a Piedras Negras; reunión con alcalde fue privada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, confirmó la visita de personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la ciudad y reconoció que sostuvieron un encuentro con el alcalde; sin embargo, afirmó desconocer los temas abordados durante la reunión.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que pudo corroborar la presencia de un delegado de la dependencia federal, quien acudió a Piedras Negras para atender actividades propias de su agenda.

"Lo que un servidor de ustedes pudo corroborar con personal de la Secretaría de Gobernación es que estuvo el señor delegado aquí en la ciudad", expresó.

Reunión privada entre el alcalde y SEGOB en Piedras Negras

Sobre un posible acercamiento con el presidente municipal, Aguilar indicó que el funcionario federal "buscó un diálogo con el alcalde; la agenda fue privada", sin ofrecer detalles del contenido del encuentro.

Cuestionado respecto a si se abordaron temas de gobernabilidad, el secretario inicialmente lo descartó y subrayó los límites de la dependencia federal.

"No hay facultades para eso... la Secretaría de Gobernación no tendría ni siquiera facultades; sí para orientar, pero no como para regañar", declaró.

No obstante, en la misma intervención, Aguilar matizó su postura al señalar que "seguramente en la reunión privada que tuvo el alcalde se tocó el tema de gobernabilidad que tú comentas de opinión pública y muchos otros más", pese a haberlo negado previamente.

El propio funcionario admitió que no cuenta con información directa sobre lo discutido.

"No lo platiqué ya con el alcalde", reconoció.

Contexto de la visita de SEGOB a Piedras Negras

Finalmente, sostuvo que el encuentro se habría desarrollado en términos institucionales, aunque reiteró que la información disponible es limitada debido al carácter privado de la reunión.

La visita de personal de SEGOB se da en un contexto de señalamientos públicos sobre la situación política local, lo que ha generado interés sobre el alcance de estos acercamientos entre autoridades municipales y federales.