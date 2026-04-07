Confirman muerte natural de joven guardia en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades de la Fiscalía General de Justicia confirmaron que la muerte de Adrián Vázquez, de 24 años, se debió a un infarto fulminante, descartando cualquier hecho delictivo.

El joven, quien trabajaba como guardia de seguridad en la empresa Rassini, fue encontrado sin vida por sus familiares en el interior de su vivienda, en la colonia Acoros, durante la noche del domingo.

De acuerdo con la información oficial, tras el hallazgo se activaron los protocolos correspondientes, solicitando la presencia de cuerpos de emergencia. No obstante, al arribar los paramédicos de Bomberos, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Acciones de la autoridad

Como parte de las diligencias básicas en este tipo de casos, se realizó la inspección del lugar y del cuerpo, sin que se detectaran indicios de violencia.

Posteriormente, la necropsia de ley confirmó que la causa del fallecimiento fue un infarto, mientras que, de manera preliminar, se descartó el consumo de sustancias ilícitas, quedando únicamente pendientes los exámenes toxicológicos de rutina.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que, al no existir elementos constitutivos de delito, la carpeta de investigación será concluida como un deceso por causa natural, procediendo a la entrega del cuerpo a sus familiares.