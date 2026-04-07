Hospitalizan a joven por presunta intoxicación de metanfetaminas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre identificado como Juan Carlos Montelongo Peña, de 28 años, fue internado en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, luego de presentar una intoxicación presuntamente derivada del consumo de cristal.

Los hechos se registraron durante la madrugada, alrededor de las 4:30 horas, cuando el joven fue localizado inconsciente en un sector de la ciudad. Tras el hallazgo, fue auxiliado y trasladado al hospital para recibir atención médica especializada.

¿Cómo ocurrió la intoxicación?

De acuerdo con los primeros reportes, el paciente se encuentra estable, aunque permanece bajo observación para monitorear su evolución y descartar posibles complicaciones derivadas de la intoxicación.

Acciones de la autoridad

Autoridades informaron que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento del ingreso del paciente al hospital. Tras realizar las indagatorias correspondientes y entrevistarse con familiares, se determinó que no existe la comisión de algún delito, por lo que el caso fue catalogado únicamente como un reporte de atención médica.