Trabajador de SIMAS denuncia presuntas amenazas de regidor tras altercado en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Gilberto Félix denunció públicamente, a través de redes sociales, al regidor Ricardo Múzquiz, a quien acusó de presuntas amenazas y actos de hostigamiento derivados de un incidente previo que fue difundido en video.

En su publicación, Félix afirmó que, tras exhibir un altercado con el funcionario municipal, comenzó a recibir advertencias e intentos de intimidación que, aseguró, buscan silenciarlo. Añadió que cuenta con más material, entre videos y audios, que respaldaría su versión de los hechos.

Hostigamiento a Gilberto Félix por Ricardo Múzquiz en Coahuila

El denunciante también señaló que, durante el incidente, una persona cercana al regidor se le aproximó con la intención de quitarle su teléfono celular, lo que provocó daños en el dispositivo. Asimismo, rechazó los señalamientos en su contra y sostuvo que es la parte afectada en la situación.

El pasado 30 de marzo se difundió una transmisión en vivo en la que se observa un forcejeo entre Félix, identificado como trabajador de SIMAS y creador de contenido, y el regidor, tras un reclamo relacionado con un presunto adeudo en el servicio de agua atribuible a Múzquiz y a un familiar.

Detalles confirmados sobre el incidente

Félix aseguró que continuará haciendo públicos estos hechos y pidió que cesen las acciones en su contra, al reiterar que no desistirá de sus señalamientos.