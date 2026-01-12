Conductor ebrio provoca choque frontal en la colonia Suterm

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Un conductor en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo en la colonia SUTERM, en Piedras Negras, luego de invadir el carril contrario y chocar de frente contra un vehículo que circulaba de manera normal.

El accidente ocurrió en la colonia SUTERM durante la madrugada del domingo.

El percance ocurrió sobre el bulevar Pérez Treviño, cuando Jorge Luis N., de 48 años, quien conducía en primer grado de ebriedad una camioneta Dodge Caravan 2008, color blanco, perdió el control de la unidad tras salir de un bar ubicado en ese sector.

Ambos conductores fueron atendidos por socorristas en el lugar del percance.

El vehículo invadió el carril opuesto e impactó contra un Dodge Charger 2017, color negro, conducido por Fernando, de 19 años, provocando que ambas unidades fueran proyectadas y quedaran con daños materiales de consideración.

La Agencia de Investigación Criminal detuvo al responsable del accidente.

Ambos conductores resultaron policontundidos y fueron atendidos en el lugar por socorristas de la ambulancia de Bomberos, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y Tránsito y Vialidad, quienes aseguraron al presunto responsable, mismo que fue detenido y consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se definirá su situación legal.