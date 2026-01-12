Regresan a clases más de 35 mil estudiantes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Alrededor de 35 mil 939 estudiantes de educación pública regresaron a clases la mañana de este lunes en Piedras Negras, luego de concluir el periodo vacacional de tres semanas, con lo que dio inicio la segunda mitad del ciclo escolar 2025-2026.

El retorno a las aulas incluye a alumnos de educación especial, inicial, preescolar, primaria y secundaria. No obstante, autoridades educativas reconocieron que podría registrarse un mínimo de inasistencias, debido a que se trata del primer día de clases de 2026 y al ingreso de un frente frío.

Acciones de la autoridad

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos, señaló que estas ausencias no representan un problema para el desarrollo del programa académico.

"Esperemos que vengan con muchos ánimos de estudiar, de seguir trabajando con sus maestros, especialmente que se presenten todos con bien y con salud", expresó.

Detalles confirmados

El funcionario explicó que durante esta etapa del ciclo escolar se continuará trabajando con el programa oficial de la Secretaría de Educación, así como con las planeaciones actualizadas por los docentes durante los talleres intensivos previos al regreso a clases.