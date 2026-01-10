Inconformidad laboral: trabajadores de AutoZone exigen pago en Allende

Allende, Coah.– Trabajadores que laboraron en el edificio que ocupará la empresa AutoZone, en el municipio de Allende, se manifestaron para denunciar que no han recibido el pago correspondiente por los trabajos realizados en la obra.

¿Qué declararon los trabajadores?

Los inconformes señalaron que, pese a haber cumplido con sus jornadas laborales, hasta el momento no han obtenido respuesta favorable por parte de los responsables, situación que los llevó a hacer pública su inconformidad.

Detalles de la manifestación

Indicaron que mantendrán su postura hasta que se les liquide lo adeudado, solicitando una solución inmediata a este conflicto laboral relacionado con la construcción del nuevo establecimiento.