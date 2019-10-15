Conductor fantasma deja sin luz a colonias

Alrededor de 10 colonias de Piedras Negras quedaron sin energía eléctrica por casi 45 minutos, debido a un choque fuga registrado sobre el bulevar República, el servicio se restableció de inmediato.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que alrededor de las 06:30 horas del martes se reportó un percance vial al sistema de emergencias 911.

Indicó que unidades de tránsito y vialidad se trasladaron al cruce de bulevar República con libramiento Manuel Pérez Treviño.

Señaló que en el lugar testigos comentaron que un vehículo había chocado contra un poste propiedad de Comisión Federal de Electricidad.

Comentó que la unidad responsable se dio a la fuga, por lo que se realizó una búsqueda no siendo posible su localización.

Refirió que a consecuencia del percance 10 colonias de Piedras Negras quedaron sin energía eléctrica, además de negocios y el alumbrado de bulevares y libramientos, los sectores afectados fueron Don Antonio, San José, Campo Verde, Río Bravo, Montes, Laureles, Olivos, Villa Fontana, Andalucía y Hacienda.

Argumentó que de inmediato se dio aviso a CFE para que enviara cuadrillas a realizar una revisión y posterior reparación.

Manifestó que afortunadamente el servicio se restableció rápido y solamente los sectores afectados permanecieron 45 minutos sin luz.

Mencionó que también la energía eléctrica regresó en los negocios que se vieron afectados, al igual que en el alumbrado público de bulevares y libramientos.

Agregó que la unidad responsable impactó al poste el cual afortunadamente no derribó, sin embargo, el mueble no fue localizado.