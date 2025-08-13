Entregan a EE. UU. a presunto abusador sexual detenido en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – Un hombre identificado como Alejandro "N", de 44 años, fue entregado a autoridades estadounidenses mediante un operativo de deportación controlada, realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración (INM).

El procedimiento tuvo lugar en el Puente Internacional de Piedras Negras, donde agentes de los US Marshals recibieron al detenido, quien era requerido en Estados Unidos por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con la Fiscalía, su localización fue posible gracias a labores de inteligencia de la AIC. La dependencia subrayó que mantiene un compromiso permanente de trabajo coordinado con autoridades nacionales e internacionales para fortalecer las acciones de seguridad y justicia.