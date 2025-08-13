Contactanos

Piedras Negras

Entregan a EE. UU. a presunto abusador sexual detenido en Piedras Negras

Alejandro "N", de 44 años, fue deportado en un operativo coordinado entre la AIC y el INM; era buscado por autoridades estadounidenses.

Exzael Becerril
Por Exzael Becerril - 13 agosto, 2025 - 05:18 p.m.
Piedras Negras, Coah. – Un hombre identificado como Alejandro "N", de 44 años, fue entregado a autoridades estadounidenses mediante un operativo de deportación controlada, realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración (INM).

El procedimiento tuvo lugar en el Puente Internacional de Piedras Negras, donde agentes de los US Marshals recibieron al detenido, quien era requerido en Estados Unidos por el delito de abuso sexual.

De acuerdo con la Fiscalía, su localización fue posible gracias a labores de inteligencia de la AIC. La dependencia subrayó que mantiene un compromiso permanente de trabajo coordinado con autoridades nacionales e internacionales para fortalecer las acciones de seguridad y justicia.

