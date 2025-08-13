Contactanos

Piedras Negras

Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga

La intervención fue resultado de una denuncia anónima; participaron la AIC, Policía Civil Coahuila y Guardia Nacional.

Exzael Becerril
Por Exzael Becerril - 13 agosto, 2025 - 05:59 p.m.
Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga

Piedras Negras, Coah. – Un cateo fue ejecutado la mañana de este miércoles en una vivienda de la colonia Cumbres, como parte de una investigación relacionada con la posible venta de droga.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional, tras una denuncia anónima que derivó en la apertura de una carpeta de investigación. Posteriormente, un juez liberó la orden para intervenir el inmueble.

Alrededor de las 8:00 horas, las corporaciones arribaron a la vivienda ubicada en la calle Cumbres de Urales. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el tipo o cantidad de droga asegurada, ni sobre la existencia de detenidos.

Durante la intervención, el área comprendida entre las calles Cumbres Colima y Cumbres de Alpes fue resguardada para facilitar el trabajo de las autoridades.

  • Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga

  • Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga

  • Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga
  • Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados