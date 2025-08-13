Realizan cateo en colonia Cumbres por presunta venta de droga

Piedras Negras, Coah. – Un cateo fue ejecutado la mañana de este miércoles en una vivienda de la colonia Cumbres, como parte de una investigación relacionada con la posible venta de droga.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) , en coordinación con la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional , tras una denuncia anónima que derivó en la apertura de una carpeta de investigación. Posteriormente, un juez liberó la orden para intervenir el inmueble.

Alrededor de las 8:00 horas, las corporaciones arribaron a la vivienda ubicada en la calle Cumbres de Urales . Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el tipo o cantidad de droga asegurada, ni sobre la existencia de detenidos.