Abarrotan el "Mercadito Mejora" en la colonia González en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. — En punto de las 18:00 horas de este martes, decenas de familias de la colonia González y sectores aledaños saturaron la calle Canal, entre Rayón y Mina, para aprovechar las ofertas del programa Mercadito Mejora , que en su edición semanal redujo hasta un 50% el precio de la tapa de huevo, gracias a aportaciones voluntarias de funcionarios estatales.

Como en ocasiones anteriores, se ofrecieron productos de la canasta básica, desde frutas y verduras frescas hasta tortillas, leche y chiles "picosos", según destacó el diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra , quien encabezó el evento junto a personal de Mejora Coahuila .

El legislador aseguró que este esquema, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez , busca aliviar la economía familiar en medio del encarecimiento generalizado de los alimentos. "Hay muy buen producto, muy buena fruta, muy buena verdura... aprovechen", invitó.

El Mercadito Mejora se realiza cada martes en distintos puntos de la ciudad y, además de alimentos, integra módulos de dependencias estatales como la Fiscalía General , Recaudación de Rentas y programas de venta de minisplits a bajo costo.

"Este trabajo constante es el ejemplo que pone nuestro gobernador... hay armonía y así vamos a seguir trabajando", concluyó Ruiz Guerra.