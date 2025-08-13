Alcalde Jacobo Rodríguez evita responder sobre antidoping y arremete contra reportera

Piedras Negras, Coah. – El alcalde Jacobo Rodríguez protagonizó este miércoles un tenso intercambio con una reportera durante su conferencia matutina, luego de que se le cuestionara si estaría dispuesto a practicarse una prueba antidoping y hacer público el resultado.

Un día antes, el edil había expresado su respaldo a la aplicación de estos exámenes a bomberos y personal de distintas dependencias municipales, asegurando que "realizamos antidoping a todo el personal". Sin embargo, al ser cuestionado directamente sobre si él mismo se sometería al examen, evitó dar una respuesta y dirigió su molestia hacia la periodista.

"Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?", respondió el alcalde en repetidas ocasiones, sin abordar el fondo del planteamiento.

La reportera Lucy Martínez aclaró que su pregunta no era una acusación, sino una inquietud legítima. No obstante, Rodríguez continuó desviando el tema y respondió con críticas personales. Incluso, cuestionó por qué no se pedía el mismo examen a otros funcionarios, como el gerente general de Simas, Lorenzo Menera; el gobernador Manolo Jiménez; y los diputados Memo Ruiz y Brígido Moreno.

En lugar de ofrecer una respuesta clara, el alcalde lanzó comentarios personales contra la periodista: "¿En qué trabajas? ¿Te la pasas con los regidores? Ahí molestando y... aburres ahí, no haces nada", dijo, ante el asombro de los presentes.

Finalmente, sin aclarar si se sometería al antidoping, Rodríguez ordenó retirarle el micrófono: "Ya. Siguiente". Personal de comunicación social acató la instrucción, cerrando abruptamente el intercambio.

El episodio refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y tolerancia a la prensa por parte de la actual administración, que ha sido señalada por minimizar cuestionamientos incómodos y recurrir a ataques personales en lugar de rendir cuentas.