Hallazgo macabro en Zona Centro de Nava: cuerpo descompuesto hallado en acequia

NAVA, COAH. - El cuerpo de una persona, en avanzado estado de descomposición, fue localizado el sábado 19 de septiembre dentro de una acequia en la Zona Centro de Nava, lo que movilizó a elementos del Mando Coordinado Policial.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Francisco I. Madero e Hidalgo, donde agentes acudieron tras recibir un reporte relacionado con fuertes olores fétidos que provenían del cauce.

Según el parte policial, antes de la llegada de los oficiales un ciudadano identificado como Eduardo N., de 54 años, advirtió la posible presencia de una persona en el interior de la acequia.

El hombre relató que se encontraba cocinando en su domicilio cuando dos personas que transitaban en bicicleta percibieron el mal olor y observaron un bulto dentro del cauce.

Al acercarse para revisar, Eduardo N. alcanzó a distinguir unos tenis que flotaban, por lo que decidió retirarse del sitio ante el temor de que se tratara de una persona y posteriormente solicitó la intervención de las autoridades.

Los policías que acudieron al lugar confirmaron que se trataba de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La persona vestía pantalón azul de mezclilla, camisa roja a cuadros y tenis negros con suela blanca.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido oficialmente la identidad de la víctima ni las causas de su muerte.

Acciones de la autoridad

El caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, que deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer la identidad de la persona y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.