Hombre permanece grave tras intentar quitarse la vida en la colonia SUTERM de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre permanece en estado crítico luego de intentar quitarse la vida por ahorcamiento en la vía pública, en la colonia SUTERM, informaron autoridades ministeriales.

El hecho fue reportado la tarde del jueves a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó que una persona se encontraba suspendida de un árbol sobre la avenida Román Cepeda.

Tras el aviso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio, donde paramédicos ya brindaban atención a la víctima. El hombre fue descolgado y trasladado de urgencia al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría".

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el paciente ingresó al área de terapia intensiva y su estado de salud fue reportado como grave, por lo que el pronóstico permanece reservado.

Debido a su condición médica, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad, conocer los motivos que lo llevaron a intentar quitarse la vida ni recabar su declaración ministerial.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para documentar los hechos y realizar las diligencias correspondientes, entre ellas la localización de posibles familiares.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las autoridades no han encontrado indicios de la comisión de algún delito; sin embargo, la investigación permanecerá abierta hasta conocer la evolución médica del paciente y concluir las actuaciones legales.