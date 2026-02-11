Queda en libertad conductor tras persecución y acuerdo por daños en la colonia Doctores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades confirmaron que el conductor identificado como Porfirio N, quien protagonizó una persecución policiaca el domingo en Piedras Negras, fue puesto en libertad tras alcanzar un acuerdo de reparación de daños con los propietarios de los vehículos y la vivienda afectados.

Detalles confirmados

El incidente ocurrió cuando el sujeto circulaba a alta velocidad sobre la carretera 57 y se negó a detenerse ante una indicación de las autoridades, lo que provocó una persecución que terminó en la colonia Doctores.

En la calle Armando Campos, la pickup de color amarillo impactó contra varias unidades estacionadas, lo que ocasionó que una camioneta blanca quedara incrustada en un domicilio.

Consecuencias del incidente

No se registraron personas lesionadas durante el percance, únicamente daños materiales. El asunto fue turnado al Ministerio Público, instancia que realizó las diligencias legales y dio seguimiento al acuerdo entre las partes involucradas.