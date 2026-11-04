Muere conductor texano tras chocar contra luminaria rumbo al Puente II

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un posible infarto habría provocado que un automovilista perdiera el control de su camioneta y se estrellara contra una luminaria en el acceso al Puente Internacional Número Dos, donde fue encontrado sin vida durante la madrugada del miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando personal de la Aduana detectó que una pickup Nissan Titan, modelo 2005, color rojo y con placas de Texas AJ8-6650, derrapó y terminó impactándose contra una estructura de alumbrado público.

Al acercarse para auxiliar al conductor, los trabajadores se percataron de que no respondía, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando paramédicos de Bomberos llegaron al sitio, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

En una primera revisión de sus pertenencias se localizó una identificación a nombre de Manuel Merzed Junior Pérez, de aproximadamente 60 años, documento que representa una línea de investigación para establecer plenamente su identidad y localizar a sus familiares.

Identificación del Conductor

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el vehículo circulaba hacia el cruce internacional cuando ocurrió el impacto.

Explicó que, al momento de brindarle auxilio, el conductor fue encontrado desvanecido y posteriormente los paramédicos confirmaron su fallecimiento.

El funcionario precisó que hasta el momento no se cuenta con una identificación plenamente confirmada, por lo que la credencial localizada será utilizada para avanzar en la búsqueda de posibles familiares, a quienes se pretende contactar para entregarles el cuerpo.

Rodríguez Ríos señaló que existe una instrucción del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montaño, para esclarecer el caso, confirmar la identidad del fallecido y establecer comunicación con sus familiares.

Posibles Causas del Accidente

Aunque la principal línea apunta a que el hombre pudo haber sufrido un infarto fulminante antes del choque, será la necropsia la que determine las causas exactas de su muerte.