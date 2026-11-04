Detienen a hombre de 42 años por robo de vehículo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Bajo investigación por su posible participación en otros robos de vehículos, un hombre de 42 años fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de Julio César N, quien fue localizado y detenido en la calle Saltillo, en la colonia Central, luego de que un juez de control librara el mandamiento judicial derivado de una denuncia por el robo de una unidad en ese mismo sector.

Detención de Julio César N

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que la captura se concretó como parte de las investigaciones iniciadas a partir del señalamiento de la víctima.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial y se programó una audiencia inicial, en la que el Ministerio Público buscará formularle imputación y obtener su vinculación a proceso.

Durante la diligencia también se solicitará una medida cautelar que permita garantizar su presencia en el procedimiento, así como la seguridad de la víctima y la protección de sus bienes.

Análisis de la Unidad de Inteligencia

El delegado explicó que, de manera paralela, la unidad de inteligencia analiza la forma de operar del detenido para determinar si existen elementos que permitan relacionarlo con otros ilícitos cometidos en la localidad.

En caso de encontrar indicios de su participación en otros hechos delictivos, estos serán incorporados a las investigaciones correspondientes y puestos en conocimiento de la autoridad judicial.

Rodríguez Ríos destacó que el cumplimiento de estas órdenes forma parte de las instrucciones giradas por el fiscal general para avanzar en los asuntos pendientes de las agencias del Ministerio Público.