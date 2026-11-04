Gina Hinojosa hace historia en Texas como la primera gobernadora latina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Texas tendrá por primera vez una gobernadora latina. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del martes 3 de noviembre, con lo que puso fin a 31 años de gobiernos republicanos en la gubernatura del estado estadounidense.

La victoria también representa un hecho histórico para la representación política hispana, pues Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en ocupar el máximo cargo ejecutivo de Texas. Además, será la primera demócrata en llegar a la gubernatura desde Ann Richards, quien dejó el puesto en 1995.

Vínculos Históricos entre Coahuila y Texas

El resultado adquiere un significado especial para Coahuila por los vínculos históricos entre ambos territorios. En 1824, durante la conformación de la República Federal Mexicana, Coahuila y Texas quedaron constituidos como un solo estado, cuya legislatura se instaló inicialmente en Saltillo.

La entidad conservó esa integración hasta 1836, cuando Texas declaró su independencia de México. Durante ese periodo, la sede de los poderes estatales también se trasladó a Monclova en 1833, antes de los acontecimientos que marcaron la separación.

Implicaciones de la Victoria de Hinojosa

Casi dos siglos después de aquella historia compartida, la llegada de Hinojosa a la gubernatura vuelve a colocar los vínculos entre Coahuila y Texas en el contexto de la actualidad política.

La gobernadora electa asumirá el cargo en enero de 2027.