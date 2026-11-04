Frenan asentamiento criminal: detienen a jefe de sicarios en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La detención de un presunto jefe de sicarios y el desmantelamiento de una célula criminal que pretendía establecer una base de operaciones en Piedras Negras fueron confirmados por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montaño.

De acuerdo con el fiscal, la desarticulación fue resultado de labores de inteligencia, investigación de campo y gabinete, así como del intercambio de información y la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Civil de Coahuila y otras corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Detenciones clave en la desarticulación de la célula criminal

Las investigaciones comenzaron semanas atrás, cuando agentes estatales enfocaron sus esfuerzos en localizar a dos objetivos prioritarios, quienes fueron detenidos el 19 de octubre en Piedras Negras y puestos a disposición del Ministerio Público por posesión de narcóticos y delitos contra las funciones de seguridad.

La información complementaria identifica a dos de los primeros detenidos como Maynor José N., de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel N., de 23, procedente de Veracruz, quienes presuntamente se encargaban de reclutar personas en esta frontera para integrarlas a la organización criminal.

A partir de esas capturas, las autoridades establecieron nuevas líneas de investigación que permitieron ubicar a otros integrantes de la estructura delictiva.

El 3 de noviembre, agentes de Investigación Criminal detuvieron a Juan Antonio Reta Pérez, de 47 años, señalado por las autoridades como presunto líder de la célula y jefe de sicarios. También fue identificada Norma Leticia Juárez Pérez, de 31 años, entre las personas relacionadas con las investigaciones.

En las acciones posteriores participaron elementos de la AIC y de la Policía Municipal, quienes concretaron nuevas detenciones. Entre los asegurados se encuentran cuatro menores de edad, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades.

Como parte de las investigaciones, también fueron ubicados puntos que presuntamente utilizaban los integrantes del grupo para vigilar y monitorear los movimientos de las corporaciones policiacas y las fuerzas de seguridad.

Operativos y cateos en Piedras Negras

En este contexto, durante la tarde de este miércoles, elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Buena Vista Sur, sobre la calle Mutualistas, inmueble que podría estar relacionado con las actividades de la célula criminal.

Fernández Montaño señaló que los detenidos enfrentarán cargos relacionados con delitos contra las funciones de seguridad y posesión de narcóticos, mientras que la Fiscalía continuará integrando las carpetas de investigación para llevarlos ante la autoridad judicial.

El funcionario reiteró que, por instrucciones y bajo la política de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantendrá el blindaje de Coahuila y la política de cero tolerancia contra quienes pretendan establecer estructuras criminales en la entidad.

Añadió que la Fiscalía solicitará las penas máximas que correspondan, siempre en apego al debido proceso, y aseguró que se darán a conocer oportunamente los avances de las investigaciones.