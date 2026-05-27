Confirman que mecánico se quitó la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado confirmó que el fallecimiento investigado recientemente en Piedras Negras correspondió a un suicidio, luego de que los resultados de la necropsia de ley permitieran establecer la mecánica de los hechos y descartar la participación de terceras personas.

Acciones de la autoridad

Autoridades informaron que el caso fue integrado dentro de una carpeta de investigación en la que se documentaron los elementos periciales y ministeriales necesarios para concluir que no existió la comisión de algún delito relacionado con la muerte.

Tras concluir las diligencias legales y forenses, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la realización de los servicios funerarios correspondientes.

Cifras alarmantes en la región

De manera adicional, autoridades señalaron que en lo que va del año se han registrado cerca de 19 suicidios en Piedras Negras, mientras que en la región de los Cinco Manantiales también se han reportado otros casos similares.

La Fiscalía no dio a conocer mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida, mientras continúan los llamados de autoridades y organismos de salud para fortalecer la atención emocional y la prevención de conductas suicidas en la región.