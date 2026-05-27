Investiga Fiscalía muerte de mujer, fue hallada grave en carretera Nava-Morelos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación tras el fallecimiento de una mujer que permaneció hospitalizada durante más de una semana luego de ser localizada gravemente lesionada a un costado de la carretera federal 57, en el tramo Nava-Morelos.

La víctima fue identificada como Mayra Elizabeth Reyna Treviño, de 39 años, quien fue encontrada el pasado 19 de mayo con severas heridas, presuntamente tras haber sido atropellada. Paramédicos de Nava acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un hospital en Allende. Debido a la gravedad de las lesiones, principalmente un traumatismo craneoencefálico, fue enviada después al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, en Piedras Negras.

Autoridades confirmaron que la mujer falleció la mañana de este martes mientras permanecía internada bajo atención médica.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que desde el momento en que la víctima fue localizada se abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. De acuerdo con las primeras indagatorias, existen datos que indican que Mayra Elizabeth caminaba por la carretera antes del incidente.

Contexto familiar

Asimismo, familiares señalaron a las autoridades que la mujer había salido previamente de una casa de tratamiento contra las adicciones. La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si efectivamente se trató de un accidente vial y tratar de identificar al posible vehículo involucrado en el hecho.