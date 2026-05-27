Cuestiona Manolo amistades ´extrañas´ de algún funcionario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, lanzó un fuerte mensaje contra funcionarios públicos involucrados en escándalos o relacionados con personas ligadas a conductas delictivas, luego de la difusión de nuevos videos del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, conviviendo con artistas del regional mexicano señalados por interpretar temas de apología al crimen.

Durante una entrevista, el Mandatario estatal afirmó que los ciudadanos deben elegir correctamente a quienes ocupan cargos públicos y advirtió sobre los riesgos de que lleguen perfiles que generen desorden o dañen la imagen institucional. "Hay que escoger bien a las personas. Si escogen un buen alcalde, ese alcalde se va a encargar de escoger bien a su equipo de trabajo", expresó.

Jiménez Salinas señaló que quienes gobiernan representan directamente a su ciudad y deben mantener un comportamiento acorde a la responsabilidad pública que desempeñan. "Tu comportamiento debe de ser a la altura de la gente que representas", sostuvo el gobernador, quien además enfatizó que en Coahuila no se permitirá que funcionarios mantengan "relaciones extrañas" o vínculos con personas sospechosas.

¿Qué ocurrió con Jacobo Rodríguez?

El pronunciamiento ocurrió luego de que este lunes circulara un nuevo video en redes sociales donde el alcalde Jacobo Rodríguez aparece consumiendo bebidas alcohólicas junto al cantante Gavito Ballesteros y otras figuras del regional mexicano durante un convivio realizado en San Carlos, Sonora. Las imágenes volvieron a colocar atención sobre la cercanía del Edil con artistas que participaron en la feria municipal de 2025, evento posteriormente cuestionado por presuntas pérdidas millonarias para el Municipio.

El lunes, Jacobo Rodríguez no acudió a la conferencia matutina del Ayuntamiento, ausencia que fue atribuida por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, a "un tema personal". Sin embargo, un día después el alcalde minimizó las críticas por los videos difundidos. "Yo voy a seguir capitalizando todo eso. Si me quieren seguir haciendo famoso por eso, pues que lo hagan", declaró el edil al ser cuestionado sobre las publicaciones.

Rodríguez aseguró que no tiene "nada que esconder" y explicó que convivió con empresarios de la industria musical mientras compartían bebidas alcohólicas en un restaurante frente al mar.

¿Qué dijo el gobernador sobre la situación?

El gobernador advirtió que en distintas regiones del país existen problemas de seguridad derivados de la cercanía entre autoridades locales y grupos o personas vinculadas a actividades sospechosas. "Aquí no vamos a permitir nunca que ningún gobernante, que ningún legislador tenga relaciones extrañas", afirmó.

Las declaraciones ocurren mientras continúan las críticas ciudadanas hacia la administración municipal de Piedras Negras por problemas de drenaje, colapsos sanitarios y la difusión constante de videos del alcalde en convivios y fiestas durante fines de semana.