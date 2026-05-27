Capturan a padre e hijo por brutal homicidio en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado lograron esclarecer el homicidio de un hombre ocurrido el pasado fin de semana en la colonia Ácoros y concretaron la captura de dos presuntos responsables, identificados como padre e hijo.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima, Jesús Samuel Alarcón Salazar, de 36 años, caminaba la noche del sábado por la calle Acacia con dirección a una tienda cuando fue interceptado y atacado violentamente por dos sujetos.

La víctima y el ataque

Según las autoridades, los agresores utilizaron un bate, una pala y un arma blanca para golpear y herir en repetidas ocasiones al hombre, quien sufrió lesiones de gravedad.

Aunque Jesús Samuel fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, murió poco después debido a la severidad de las heridas.

Captura de los responsables

El delegado de la Fiscalía en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que tras diversas indagatorias se obtuvo una orden judicial que permitió la detención de Julio César "N" y Cristian Alexander "N", de 42 y 18 años de edad, respectivamente.

Las autoridades señalaron que ambos fueron puestos a disposición del juez correspondiente y será durante la audiencia inicial cuando se determine su situación jurídica.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer completamente el móvil del crimen y la participación de cada uno de los involucrados en los hechos registrados en Piedras Negras.