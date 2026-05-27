AIC detiene a tres personas en Piedras Negras por robo, violencia familiar y narcóticos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la detención de tres personas en distintos operativos ejecutados en Piedras Negras, tras cumplimentar órdenes de aprehensión por delitos relacionados con robo, violencia familiar y posesión de narcóticos.

Uno de los detenidos fue identificado como Jonathan Josué N, quien es investigado por presuntamente participar en un robo de cuantía menor cometido en un establecimiento de comida ubicado en la colonia División del Norte.

Detalles de las detenciones

En otra acción, agentes ministeriales arrestaron a José Santiago N, de 44 años, señalado por el delito de violencia familiar, mientras que Héctor Javier N, de 41 años, fue detenido por acusaciones relacionadas con posesión de narcóticos y amenazas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las tres personas ya fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Próximas acciones judiciales

Indicó que en las próximas horas se desarrollarán las audiencias iniciales, donde se determinará la situación legal de cada uno de los imputados y el proceso que enfrentarán conforme a las investigaciones integradas por el Ministerio Público.