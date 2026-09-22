Confirman caso de tosferina en bebé de dos meses en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó un caso de tosferina en un bebé de dos meses, quien permaneció hospitalizado y actualmente se encuentra en casa con evolución favorable.

Roberto Baeza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que el diagnóstico fue confirmado mediante laboratorio y notificado a las autoridades sanitarias, aunque el paciente fue atendido en otra institución médica.

El funcionario señaló que el menor permaneció hospitalizado, pero ya fue dado de alta y presenta una buena recuperación.

"Es un paciente de dos meses, el cual estuvo hospitalizado; actualmente presenta una buena recuperación. Ya el paciente está en casa", indicó.

Baeza precisó que el bebé cuenta con el esquema de vacunación correspondiente a su edad, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.

Aunque el diagnóstico fue confirmado mediante laboratorio y el caso se reportó dentro de la jurisdicción sanitaria, hasta el momento las autoridades no cuentan con información sobre cómo ocurrió el contagio.

"No tengo reporte de cuál fue el motivo, cómo fue el contagio del menor. Nada más tenemos el reporte de hospitalización, del diagnóstico y del alta, también con buena evolución", explicó.

El jefe jurisdiccional señaló que, en los casos de tosferina en menores pequeños, la vigilancia se concentra en la sintomatología y en la evolución del estado general.

Explicó que uno de los principales signos son los accesos de tos, aunque en pacientes de corta edad la enfermedad puede comprometer de manera importante su estado general.