Asegura Sedena 300 gramos de cristal durante revisión a autobús en Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron aproximadamente 300 gramos de cristal durante una revisión a un autobús de pasajeros de Grupo Senda.

El hallazgo ocurrió en la antigua garita ubicada en el kilómetro 53, en Allende, donde personal federal mantiene un filtro de revisión.

La unidad fue enviada a un segundo chequeo y, mediante el equipo de rayos X, los militares detectaron un objeto sospechoso en el área de maletero.

Al inspeccionar el equipaje, localizaron un paquete que contenía la droga conocida como cristal, por lo que procedieron a asegurar el narcótico y el autobús.

La unidad de pasajeros había salido de Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino Ciudad Acuña, Coahuila.

Tanto la droga como el autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Piedras Negras, para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Sedena realizó un operativo en la antigua garita de Allende, Coahuila.

Como parte de las diligencias, las autoridades también contemplan tomar declaración al conductor del autobús para establecer las circunstancias en que el paquete fue trasladado.