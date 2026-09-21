Preparan segundo barrido contra el gusano barrenador en la Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En los próximos días iniciará en Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo el segundo barrido de inspección y combate contra el gusano barrenador, como parte de las acciones sanitarias para prevenir nuevos brotes y mantener bajo control la plaga.

Adolfo Miranda Cirilo, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado en la Región Norte III, informó que el operativo contempla nuevamente la revisión del ganado y la aplicación de tratamiento a los animales que lo requieran.

Hasta ahora, más de 250 mil animales han sido inspeccionados y tratados durante las acciones implementadas en la región, de acuerdo con el funcionario.

"En estos días ya vamos a empezar el segundo barrido; nos vamos a reunir con ganaderos y ejidatarios para notificarles los resultados de esta acción", indicó.

Explicó que el objetivo es mantener la vigilancia sanitaria del ganado y garantizar que cumpla con las condiciones requeridas para su exportación, particularmente ante la proximidad de los próximos envíos hacia Estados Unidos.

Miranda Cirilo atribuyó los avances en el control de la plaga a la participación de ganaderos y ejidatarios, quienes, dijo, han colaborado con las autoridades durante las labores de inspección y atención del ganado.

Acciones de la autoridad

Durante esta segunda etapa, las autoridades estatales prevén mantener la coordinación con los productores para detectar oportunamente cualquier caso y reducir el riesgo de nuevos brotes en la región.