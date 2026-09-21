Climatización del Teatro de la Ciudad de Piedras Negras será rehabilitada hasta 2027

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La rehabilitación de fondo del sistema de climatización del Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado tendrá que esperar hasta 2027, reconoció el alcalde Jacobo Rodríguez, luego de que trascendiera la cancelación de la presentación del comediante Teo González en Piedras Negras.

Rodríguez aseguró desconocer tanto la presentación del comediante como su cancelación, aunque reconoció que el recinto enfrenta deficiencias en sus equipos de aire acondicionado.

"No tenía información de que se había cancelado ese evento, ni siquiera sabía que iba a venir", respondió durante su conferencia matutina.

El alcalde admitió que el inmueble presenta problemas de climatización y señaló que la inversión de mayor magnitud para atenderlos está contemplada para el próximo año.

"Sí tenemos problemas con el teatro, pero la inversión importante que vamos al teatro es hasta el año que entra", afirmó.

Mientras se concreta la intervención, el Ayuntamiento ha realizado adecuaciones para mantener una temperatura aceptable en el recinto, aunque el propio edil reconoció que se trata de una solución provisional.

"Por lo menos estamos, como decimos coloquialmente, mejoralitos para poder mantener la temperatura más o menos", expresó.

Rodríguez también puso en duda que las condiciones actuales del inmueble fueran suficientes para justificar la cancelación del espectáculo.

Recordó que estuvo en el teatro aproximadamente tres semanas antes y sostuvo que, en ese momento, las condiciones eran distintas.

"Si está como estaba cuando yo estuve, yo creo que exageró", señaló.

El alcalde estimó que la renovación de los sistemas de aire acondicionado requerirá una inversión de al menos 3 millones de pesos.

"Sí, es que es costosísimo el tema de los aires. Mínimo 3 millones de pesos", respondió al ser cuestionado sobre el monto previsto para el próximo año.

La situación se presenta mientras el Ayuntamiento ha destinado recursos a actividades y espectáculos públicos.

El 15 de septiembre, la Administración municipal realizó los festejos por el Grito de Independencia en la Macroplaza, con presentaciones de La Maquinaria Norteña y Gabito Ballesteros.

El propio Rodríguez defendió recientemente la contratación de Ballesteros por segundo año consecutivo, bajo el argumento de que este tipo de eventos genera derrama económica para la ciudad.

Sin embargo, con la información pública disponible hasta ahora, no existe un desglose integral que permita establecer una comparación directa entre el costo de esos espectáculos y los 3 millones de pesos estimados para rehabilitar el sistema de climatización del Teatro de la Ciudad.

Inaugurado en 2011, el recinto tiene un aforo de 793 localidades y es utilizado para obras de teatro, conciertos y espectáculos de danza.