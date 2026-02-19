Tres hombres detenidos en Piedras Negras serán juzgados por drogas

Piedras Negras, COAH. — Las autoridades confirmaron que tres hombres detenidos en un cateo en la colonia Nueva República serán puestos a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Se trata de José Martín “N”, de 25 años; Javier “N”, de 44; y Juan “N”, de 56 años, arrestados durante un operativo en el que se aseguraron drogas y diversos objetos considerados como evidencia dentro de la carpeta de investigación.

Detalles confirmados

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que los tres imputados comparecerán en audiencia inicial para que se determine si serán vinculados a proceso penal.

El funcionario añadió que las investigaciones siguen en desarrollo con la finalidad de precisar la participación de los detenidos en los hechos.

Acciones de la autoridad

Sobre un cateo distinto realizado en la colonia Hidalgo, informó que las personas aseguradas en ese lugar ya recuperaron su libertad bajo reservas de ley, sin que ello signifique el cierre de las investigaciones correspondientes.