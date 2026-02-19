Reclaman vecinos por saturación en la Ruta Fiscal

Piedras Negras, COAH. — Habitantes de diversas colonias del sector norte denunciaron la permanente saturación de la Ruta Fiscal, principalmente sobre la avenida Venustiano Carranza, donde el tránsito constante de unidades de carga pesada ha generado afectaciones en movilidad y seguridad.

Congestionamiento en la Ruta Fiscal

Vecinos de Nogalar, Lomas de la Villa, Lomas del Valle y Hacienda La Laja señalaron que el congestionamiento se ha vuelto cotidiano, complicando traslados y elevando el riesgo de accidentes en una de las arterias de mayor flujo vehicular.

Residentes del sector afirmaron que la problemática se ha agudizado tras los recientes percances viales que incluso han cobrado vidas, lo que incrementa la preocupación entre quienes habitan en la zona.

Llamado a las autoridades

Los colonos se pronunciaron a favor de que se implementen estrategias para mejorar la coordinación del tránsito, incluyendo la habilitación de rutas alternas para desahogar la carga vehicular.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para atender de manera prioritaria la situación que, aseguraron, ha prevalecido durante semanas en este bulevar de alta concurrencia.