Hospital General de Piedras Negras atiende hasta tres infartos por semana

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" atiende cada semana de uno a tres pacientes con infarto agudo al miocardio, principalmente asociados a hipertensión, diabetes y enfermedades metabólicas, informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez.

El médico señaló que en la unidad no se cuenta con servicio de cardiología ni con especialista en la materia; sin embargo, se mantiene activo el "Código Infarto", protocolo que permite brindar atención inmediata y coordinar el traslado oportuno de los pacientes a la ciudad de Saltillo.

"Todo paciente que llega infartado recibe su tratamiento aquí. La Secretaría de Salud nos ha surtido con medicamentos específicos para estos casos y, si requiere traslado, activamos el Código Infarto para enviarlo a Saltillo, donde recibe la atención cardiológica especializada", explicó.

Indicó que actualmente incluso se tiene un paciente en estado grave en espera de ser trasladado para su valoración por cardiología.

¿Qué casos se presentan en el hospital?

Aguilar Rodríguez detalló que los casos se presentan principalmente en personas de entre 40 y 60 años, rango en el que se concentra la mayor incidencia de problemas cardiológicos en la unidad.

Las principales causas están relacionadas con hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y colesterol elevado, condiciones asociadas en gran medida a hábitos alimenticios con alto consumo de grasas.

"Estamos en una zona donde la alimentación es muy al estilo americano, con un consumo importante de grasas, y eso impacta en la alta incidencia de enfermedades cardiológicas", subrayó.

¿Qué sucede con los adultos mayores?

En cuanto a los adultos mayores, precisó que, si bien también presentan complicaciones, en este grupo predominan los eventos vasculares cerebrales, cuyo manejo médico es similar en algunos aspectos, aunque corresponde a otro tipo de afectación.

El director reiteró el llamado a la población a mantener control de sus enfermedades crónicas, adoptar hábitos saludables y acudir de inmediato a recibir atención médica ante síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar o malestar súbito, a fin de reducir el riesgo de complicaciones mayores.