Detienen a dos tamaulipecos con cocaína y heroína en la Carretera Federal 2

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos personas originarias del estado de Tamaulipas fueron detenidas por el delito de transportación de narcóticos durante un operativo realizado sobre la Carretera Federal 2.

De acuerdo con la información oficial, los individuos se desplazaban a bordo de una camioneta tipo pick up, color blanco, marca Chevrolet, con placas de Tamaulipas, cuando fueron interceptados por autoridades estatales.

Acciones de la autoridad

Durante la inspección del vehículo, el binomio canino K9 de la Policía del Estado detectó una batería para automóvil que ocultaba diversas sustancias ilícitas. En su interior se localizaron aproximadamente un kilogramo de polvo blanco con características similares a la cocaína, tres kilogramos de heroína en polvo color beige y un kilogramo de heroína color café.

Detalles confirmados

Tras el hallazgo, ambas personas fueron detenidas y trasladadas para ser puestas a disposición del Ministerio Público del fuero federal, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

Las autoridades informaron que el aseguramiento fue posible gracias al trabajo del binomio canino especializado en la detección de narcóticos.