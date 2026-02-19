Avanza investigación en muerte de vendedor tras accidente en bulevar Venustiano Carranza

Piedras Negras, COAH. — En las próximas horas, el Ministerio Público de Asuntos Viales determinará la situación jurídica de Juan Manuel N, conductor involucrado en el accidente vial que provocó la muerte de un hombre en el bulevar Venustiano Carranza.

El incidente ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando un automóvil Dodge Charger negro, presuntamente conducido de forma imprudente, embistió a Mario Maldonado Fix, de 53 años, quien se dedicaba a vender alimentos a traileros que circulaban hacia la ruta fiscal.

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, la autoridad cuenta con un plazo legal de 48 horas para establecer si existe responsabilidad penal, mientras se desarrollan las diligencias periciales y se recaban testimonios.

Las autoridades confirmaron que los familiares de la víctima ya reclamaron el cuerpo para su velación y se informó que la investigación se encuentra en su etapa final, a fin de definir la situación jurídica del presunto responsable del hecho.