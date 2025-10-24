Confirman homicidio en caso de hombre que cayó de un segundo piso en la colonia Doña Pura

Piedras Negras, Coah. – Lo que inicialmente se manejó como un posible accidente terminó siendo un homicidio, luego de que las autoridades confirmaran que Ever Hernández Cruz, de 38 años, fue arrojado desde un segundo piso en la colonia Doña Pura, en Piedras Negras.

El incidente ocurrió el pasado domingo, cuando el hombre fue auxiliado y trasladado en estado crítico al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría”. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida días después a consecuencia de las lesiones sufridas.

De acuerdo con testigos, en el lugar se encontraban varias personas consumiendo bebidas alcohólicas, y poco antes de la caída se registró un altercado entre la víctima y otro sujeto.

Con base en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, se logró establecer que el responsable fue identificado como Hugo “N”, de 41 años, quien presuntamente empujó a Hernández Cruz, provocando su muerte.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó que, tras solicitar la orden judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron al señalado, quien fue puesto a disposición del juez, que resolverá su situación legal en las próximas horas.