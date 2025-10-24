Investiga FGE muertes de mujeres en clínica privada y en hospital del ISSSTE

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -La Fiscalía General de Justicia de Piedras Negras mantiene abiertas las investigaciones por el fallecimiento de dos mujeres, en hechos ocurridos en una clínica particular y en el hospital del ISSSTE.

El primer caso se presentó el domingo 7 de septiembre, cuando Graciela Elvira "N", de 50 años, se sometió a una cirugía bariátrica realizada por el doctor José Luis "N" en una clínica privada del centro de la ciudad. Tras la intervención, la paciente sufrió complicaciones que provocaron su muerte.

Por su parte, María Teresa Ríos Torres, de 62 años, perdió la vida luego de recibir distintos medicamentos en la clínica del ISSSTE. Las autoridades continúan recabando evidencia y esperan los resultados de los estudios patológicos para deslindar responsabilidades.

En este caso están implicados un médico, cuatro enfermeras y dos pasantes. De acuerdo con información no oficial, las enfermeras y pasantes habrían sido despedidas del hospital y su paradero se desconoce.