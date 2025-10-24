Indagan vínculo de detenidos con otros hechos violentos ocurridos en la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La fiscalía general de Justicia del Estado continúa con las investigaciones contra las nueve personas detenidas tras los enfrentamientos registrados en los límites de Coahuila y Nuevo León entre civiles armados y autoridades policiales.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que se busca establecer si los detenidos están implicados en otras carpetas de investigación relacionadas con hechos violentos ocurridos recientemente en la frontera y la región norte.

El funcionario agregó que, aunque las personas fueron puestas a disposición por diversos delitos del fuero común, la Fiscalía General de la República también desarrolla indagatorias para determinar si existen elementos que permitan vincularlas con delitos federales.

"Por el momento, las nueve personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva, recluidas en los centros penitenciarios correspondientes, enfrentando los delitos por los que fueron detenidas en flagrancia", puntualizó Rodríguez Ríos.