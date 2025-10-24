Concluye caso de robo en mueblería tras acuerdo de reparación del daño

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades locales atendieron el pasado 24 de septiembre un reporte de robo en la mueblería Acevedo, en la colonia Montes, donde fue sustraída una caja registradora con 30 mil pesos. Juan Carlos "N", repartidor del establecimiento, fue señalado como presunto responsable.

Tras iniciar las investigaciones, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicar al implicado y lo citaron a declarar. De manera posterior, se llegó a un acuerdo con los dueños del negocio: el imputado cubrirá el monto robado, logrando así la reparación del daño.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que este tipo de delitos permite medidas alternas siempre que exista conformidad entre las partes. Con la entrega del dinero, el caso se da por concluido.