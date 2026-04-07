Maquiladoras enfrentan estancamiento por aranceles en primer trimestre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Las empresas maquiladoras de la región enfrentaron un primer trimestre sin crecimiento, afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos.

Impacto de los aranceles en las maquiladoras

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) en Coahuila Norte, Alejandro Ruiz Rueda, reconoció que el balance del periodo fue desfavorable debido a la persistencia de estas tarifas.

“Seguimos en una situación similar; sabemos el impacto que han tenido los aranceles, sobre todo en temas relacionados con el desarrollo del empleo”, señaló.

Estabilidad en el empleo

El dirigente explicó que, aunque la pérdida de empleos se ha estabilizado frente a meses previos, comienzan a observarse ligeras mejoras en el entorno laboral.

Indicó que factores como la disminución en el ausentismo y la rotación de personal han contribuido a dar mayor estabilidad a las plantillas laborales en la industria.

No obstante, advirtió que el sector se mantiene atento al curso de las negociaciones comerciales y a los resultados que puedan concretarse en el corto plazo, los cuales serán clave para la recuperación.