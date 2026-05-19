Encabeza gobernador Manolo Jiménez CONSEDE en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Piedras Negras la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE), donde destacó los avances que mantiene Coahuila en materia de seguridad, infraestructura y generación de empleo.

En el encuentro participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de la iniciativa privada y miembros de la sociedad civil organizada, con el objetivo de revisar estrategias de desarrollo y fortalecimiento regional.

El mandatario estatal aseguró que Coahuila continúa registrando indicadores positivos en seguridad, al señalar que las tres ciudades evaluadas por el INEGI dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se encuentran dentro del Top 6 nacional.

"Eso es algo muy importante para nosotros porque se siguen fortaleciendo los indicadores", expresó Jiménez Salinas.

Avances en seguridad y coordinación de fuerzas

El gobernador resaltó además la coordinación que mantienen las corporaciones estatales con fuerzas armadas y autoridades federales mediante operativos conjuntos con la Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.

En materia de infraestructura, señaló que continúan desarrollándose obras sociales en municipios de la región Norte y los Cinco Manantiales, incluyendo proyectos de agua potable, drenaje, pavimentación, electrificación e infraestructura educativa.

Proyectos estratégicos para la competitividad

Jiménez Salinas destacó también proyectos estratégicos como la Ruta Fiscal, el recarpeteo de la carretera Premier y la ampliación del Puente Internacional Dos, obras que consideró fundamentales para fortalecer la competitividad y la conectividad entre el centro del país y las fronteras de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

En el tema económico, el gobernador afirmó que, pese al panorama complicado registrado a nivel nacional e internacional durante 2025, Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor crecimiento en empleo formal.

"En abril logramos el segundo lugar nacional en creación de nuevos empleos, con más de 12 mil 500 nuevas plazas laborales", afirmó.

Compromiso con el desarrollo regional

Finalmente, indicó que el estado continuará impulsando acciones enfocadas en atraer inversiones, fortalecer el desarrollo regional y mantener condiciones de seguridad que favorezcan el crecimiento económico en todas las regiones de Coahuila.