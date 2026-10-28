Aseguran cristal en cateo en Los Pinos

PIEDRAS NEGRAS, COAH Más de un kilo de una sustancia con características de metanfetamina fue asegurado durante un cateo realizado en una vivienda de la colonia Los Pinos, en Piedras Negras, como parte de una investigación por presunta venta de drogas.

El inmueble, ubicado en la calle Nogal, fue intervenido cerca de la medianoche del martes por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, luego de que un juez de control autorizara la diligencia.

En el lugar, las autoridades localizaron varios envoltorios de plástico con una sustancia conocida como cristal. Aunque el reporte inicial refiere un peso aproximado superior a un kilogramo, la cantidad y la composición deberán establecerse mediante los dictámenes químicos correspondientes.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, explicó que la intervención derivó de una denuncia anónima que dio pie a la integración de una carpeta de investigación y a la solicitud de una orden judicial de cateo.

Indicó que estas acciones forman parte del seguimiento a reportes ciudadanos sobre posibles puntos de venta de estupefacientes, conforme a las instrucciones del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

El funcionario señaló que el análisis pericial permitirá determinar el tipo de sustancia asegurada y su peso definitivo.

Durante la diligencia no se reportaron personas detenidas. La vivienda quedó asegurada mientras continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y establecer si existen elementos para proceder contra alguna persona.

Con esta intervención, la Fiscalía General del Estado acumula más de 100 cateos realizados durante 2026 en esta frontera, de acuerdo con la información proporcionada.