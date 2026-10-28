Encarcelan a ´El Cheque´ por robo a comercio

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Roberto Efraín N., alias "El Cheque", de 45 años, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se resuelve su situación jurídica, luego de ser imputado por el delito de robo agravado a un comercio.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el señalado compareció en audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formuló la imputación y presentó datos de prueba para solicitar su vinculación a proceso.

Como parte de su estrategia de defensa, el imputado se negó a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación legal quedó pendiente para una próxima audiencia.

A petición de la representación social, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de que el Ministerio Público expusiera los riesgos procesales que, a su consideración, justificaban mantenerlo privado de la libertad durante el desarrollo del procedimiento.

Gómez Rodríguez señaló que la Fiscalía continuará integrando la carpeta de investigación y recabando datos de prueba para sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

El funcionario agregó que estas acciones responden a las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, de dar continuidad a las investigaciones relacionadas con robos, con el objetivo de fortalecer los casos y solicitar las medidas cautelares correspondientes.

El imputado fue detenido luego de ser señalado por su presunta participación en un robo cometido en una negociación de la colonia Lázaro Cárdenas.