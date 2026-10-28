Identifican a migrante ahogado en río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La revisión de documentos encontrados junto al cuerpo permitió establecer la identidad del hombre localizado en el río Bravo, mientras la Fiscalía mantiene contacto con autoridades consulares para ubicar a sus familiares.

La investigación sobre el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del río Bravo dio un giro tras la localización de documentos personales que permitieron identificar a la víctima como Gregory Nathael Villatoro Rodríguez, un migrante guatemalteco de 24 años.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de Servicios Periciales, realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.

De acuerdo con el funcionario, el estudio forense concluyó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, mientras que la carpeta de investigación fue iniciada desde el primer momento por instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

Añadió que, al tratarse de una posible víctima extranjera, intervino la Fiscalía Especializada en Migrantes para establecer comunicación con las oficinas consulares de Guatemala y confirmar oficialmente la identidad antes de proceder con la entrega del cuerpo a sus familiares.

Las diligencias continúan abiertas hasta completar el proceso de identificación formal y cerrar la investigación correspondiente.