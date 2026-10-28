Aprueba Cabildo informe financiero de septiembre

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el Cabildo de Piedras Negras aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que incluye los estados financieros de septiembre y el informe de avance de gestión financiera del tercer trimestre de 2026.

El dictamen comprende el periodo del 1 al 30 de septiembre, así como el reporte trimestral correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre, en medio de las diferencias entre los integrantes del Ayuntamiento por la revisión de las finanzas municipales.

La aprobación se produjo luego de que la administración del alcalde Jacobo Rodríguez acumuló 13 informes financieros rechazados hasta agosto, antecedente que ha marcado las discusiones sobre el manejo de los recursos públicos municipales.

Durante la sesión también surgieron cuestionamientos del síndico Guillermo Sánchez sobre la legalidad del procedimiento utilizado para presentar el orden del día. Advirtió que los acuerdos adoptados en las últimas sesiones podrían no ser reconocidos por el Congreso de Coahuila.

Sánchez sostuvo que el punto debía plantearse como "lectura y, en su caso, aprobación del orden del día", conforme al artículo 94, y cuestionó la redacción utilizada por el Ayuntamiento.

Pese a los señalamientos, el orden del día fue aprobado con nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, la misma votación registrada para el dictamen financiero.

La sesión estuvo marcada por las diferencias entre los integrantes del Cabildo tanto en torno a la revisión de las cuentas municipales como al procedimiento para desahogar los asuntos sometidos a consideración del órgano colegiado.