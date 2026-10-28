Cae tráiler sobre vías del tren en la ruta fiscal de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un tráiler tipo tolva salió del camino sobre el libramiento Fausto Z. Martínez Berrueto y terminó sobre las vías del tren que conducen a la aduana de Piedras Negras, frente a la colonia Nueva Americana.

El operador perdió el control de la pesada unidad y se impactó contra un poste, lo que provocó daños en la parte frontal del vehículo. Pese al percance, el conductor resultó ileso.

De acuerdo con los informes preliminares, el tráiler circulaba por el libramiento cuando su conductor perdió el control del volante, presuntamente debido a la velocidad. La unidad abandonó la cinta asfáltica y quedó a un costado, sobre las vías ferroviarias.

Paramédicos acudieron al lugar para revisar la situación; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito y Vialidad se hicieron cargo del accidente y de las actuaciones correspondientes.