Detienen a cuatro por presunto ataque a policías en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes de 14 y 15 años, fueron detenidas en flagrancia por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por su probable participación en hechos relacionados con delitos cometidos contra integrantes de instituciones de seguridad pública.

Los detenidos fueron identificados como Rogelio N, de 29 años; Brandon N, de 14; Justin N, de 15, y Laura N, de 35 años. Durante la intervención, los agentes también aseguraron un arma, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

Detalles confirmados

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este sábado sobre la calle Cumbres Urales, entre Cumbre de Peña Nevada y Cumbre de Tepehuanes, en la colonia Cumbres.

De acuerdo con el reporte oficial, las cuatro personas estarían relacionadas con un incidente registrado previamente sobre la calle Monte Albán, en el mismo sector, donde se informó que una de las personas involucradas portaba un arma de fuego.

Acciones de la autoridad

Tras la intervención, los dos adultos y los adolescentes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica de cada uno.

En el caso de los menores de edad, las autoridades deberán aplicar los procedimientos establecidos por el sistema especializado de justicia para adolescentes, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Será durante el desarrollo de las investigaciones cuando se determine si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad. Mientras tanto, las cuatro personas detenidas mantienen su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine lo contrario.