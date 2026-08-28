Fiscalía investiga presuntas amenazas contra comerciante del Mercado Zaragoza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado inició una investigación a partir de la denuncia presentada por una comerciante del Mercado Zaragoza, quien aseguró haber recibido presuntas amenazas por parte del administrador del lugar y de algunas locatarias.

La mujer, dedicada a la venta de alimentos en uno de los locales del mercado, acudió ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia y solicitar que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, explicó que la querella ya fue turnada al área correspondiente, donde se lleva a cabo la integración de la carpeta y la recopilación de los datos de prueba necesarios.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público citará a las personas señaladas para que proporcionen su versión de los hechos. También se contempla recabar entrevistas, videograbaciones y cualquier otro elemento que pueda contribuir a establecer si ocurrió el hecho denunciado y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Detalles confirmados

El funcionario aclaró que, hasta este momento, la autoridad solamente cuenta con la acusación formulada por la denunciante. Por ello, el caso se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y se busca conocer la versión de todas las personas involucradas.

Rodríguez Ríos señaló que, conforme avance la investigación, el caso podría canalizarse a un mecanismo alternativo de solución de controversias, siempre que las condiciones jurídicas lo permitan y ambas partes estén dispuestas a llegar a un acuerdo.

Si no se cumplen esas condiciones, la carpeta continuará por la vía legal correspondiente. El delegado reiteró que serán las diligencias y los elementos reunidos durante la investigación los que permitirán al Ministerio Público determinar el camino jurídico que seguirá el caso.