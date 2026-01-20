Detienen a cuatro personas por robo y posesión de narcóticos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de que se cumplimentaran órdenes de aprehensión relacionadas principalmente con el delito de robo, en diferentes modalidades.

Las acciones permitieron la captura de Axel Alejandro N., de 18 años de edad, acusado de robo a domicilio en la colonia Lázaro Cárdenas; Luis Alfonso N., de 43 años, por robo a comercio en la colonia Tierra y Esperanza; y Eduardo Yahir N., de 22 años, por robo a vivienda en el sector Valle Escondido.

Detalles confirmados

En un hecho distinto, también fue detenido Francisco Javier N., de 36 años de edad, por el delito de posesión de narcóticos, sobre el bulevar República.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que, tras su detención, los imputados fueron presentados ante un juez, donde se celebró la audiencia inicial correspondiente. En dicha diligencia se determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso, dictándose la prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableciendo un plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Acciones de la autoridad

Las autoridades confirmaron que los detenidos ya se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde continuarán su proceso legal.